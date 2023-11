Legnano, prima i pugni e poi gli strappa la catenina d'oro dal collo: identificato un 13enne

Legnano (Milano) 13 novembre 2023 – Hanno avvicinato la coppia di giovani, un ragazzo e una ragazza poco più che diciottenni, e hanno cominciato la solita azione di disturbo, chiedendo di avere il pallone che avevano con loro: poi, di fronte al diniego, l’aggressione, qualche pugno e uno dei componenti dell’improvvisato branco che strappa la catenina del giovane prima che tutto il gruppo si dia alla fuga.

A distanza di settimane dalla rapina, accaduta nel mese di ottobre nella zona di largo Tosi, gli agenti del Commissariato di Legnano hanno identificato uno dei componenti del gruppo, un giovane di soli tredici anni, del quale si è già avuto di parlare nelle ultime settimane, che è stato segnalato al Tribunale dei Minori.

Il giovane è stato infatti uno dei protagonisti degli episodi che avevano fatto da corollario alle risse al Luna park di Legnano e che hanno caratterizzato lo stesso mese di ottobre. Dopo la prima rissa andata in scena in piazza Primo Maggio, infatti, mentre gli agenti di Polizia di Legnano si stavano dando da fare per monitorare i social network e prevenire ulteriori disordini, un ragazzo aveva chiamato il Commissariato dicendo di avere informazioni utili a proposito dei futuri sviluppi di quegli scontri tra adolescenti, presentandosi poi in via Gilardelli con un amico per fornire la sua versione.

La “coppia” era composta da un 17enne e un 13enne e si erano presentati in commissariato con l’unico intento di “depistare” gli agenti, indirizzandoli in area diversa rispetto a quella prevista per il successivo scontro. Gli agenti, come naturale, non erano caduti nella trappola e quella vicenda aveva poi avuto sviluppi per fortuna senza conseguenze, ma ora si è scoperto che il 13enne di questa improvvisata coppia altri non è se non uno dei protagonisti della rapina avvenuta in largo Tosi. Il riconoscimento da parte delle vittime della rapina, infatti, è avvenuta in questi giorni, facendo partire la segnalazione ai danni del minorenne, ragazzo di cittadinanza italiana e origini tunisine, ovviamente non imputabile.