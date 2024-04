Adesioni insufficienti, salta la lezione sull’uso del velo islamico

Tanto rumore e sproloqui per nulla. L’altrettanto tanto “temuta” lezione-laboratorio sull’uso del velo islamico, lo hijab, che si sarebbe dovuta tenere domani pomeriggio all’istituto Bachelet, non si farà. È stata cancellata perché non si è stata raggiunta la condizione minima per poterla organizzare, ovvero un numero di adesioni tra gli studenti, che andava da 16 a 25. Una condizione che era indicata anche nella circolare che ne annunciava il programma.

"Il terzo corso, quest’anno, si ferma qui", commenta la docente promotrice dell’iniziativa, Margherita Quaglia. Sulla decisione degli studenti non hanno influito le polemiche sorte nelle ultime ore, anche perché emerse proprio a ridosso della scadenza, ma la concomitanza con altri corsi e iniziative tipiche di fine anno scolastico.

Fuori dal Bachelet resta la scia di commenti sull’opportunità o meno di proporre corsi interculturali. Quelli di lingua araba al Bachelet si svolgono già da tre anni. L’assessore Marina Bajetta ha ricordato che in passato anche la comunità albanese aveva chiesto il permesso di fare un’ora a settimana di lingua albanese all’istituto Terzani per diffondere cultura albanese anche tra i figli dei loro stessi membri. "L’abbiamo accordato facendo un atto di giunta per regolamentare uso dell’aula", ha aggiunto. G.Ch.