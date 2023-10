Addio a Dantina Aratoli Sormani, storica direttrice della scuola

Il paese ha dato l’ultimo saluto a Dantina Aratoli Sormani, 84 anni, ex candidato sindaco, consigliere comunale e per anni direttrice dello storico asilo Gajo.

Tantissimi i ricordi legati a Dantina, una delle persone più attive e conosciute in paese. Di presenza imponente, con un tono di voce spesso perentorio, faceva valere le sue idee e le sue posizioni ma sempre in modo educato, senza imporsi sugli altri.

"Cara Dantina, ci hai trasmesso entusiasmo e forza nei momenti di gioia e ci hai preso per mano nei momenti più bui e di difficoltà - ricorda Matteo Matteucci, capogruppo della lista di minoranza Canegrate nel cuore -. Sei stata un esempio di serietà, dedizione e costante partecipazione alla vita politica e culturale di Canegrate. Al marito Toni, alla figlia Annalisa, alla nipote Bea e a tutti i suoi cari le nostre più sentite condoglianze".

Negli anni passati è stata anche docente di lettere alla scuola media di Canegrate e preside in quella di Rho. Un impegno continuo per la scuola e la decisione di mettersi in gioco per il paese nel 2007, quando ha deciso di candidarsi a sindaco.

"Saluto Dantina con il ricordo, l’ultimo che ho, del conferimento della civica benemerenza poco più di un mese fa – ha detto il sindaco Matteo Modica –. La ricordo piena di felicità per questo riconoscimento, che ha rappresentato il nostro unanime grazie per il suo impegno verso la comunità di Canegrate. Sono e siamo affettuosamente vicini, in particolare, a Toni, Annalisa e Beatrice". "Ti voglio ricordare così non seria e pensierosa con mille diminutivi “nonna Didi“, per semplificarlo per tua nipote – ha scritto la figlia Annalisa –. Lassù con il tuo chiacchierare e vocione non darai tregua a nessuno. Ti vogliamo bene, sarai sempre con noi".

Nei mesi scorsi il Comune le aveva conferito la civica benemerenza per il continuo impegno nei confronti di Canegrate, con queste motivazioni: "Per la lunga e pregevole attività svolta in ambito sociale, l’impegno nel volontariato e la dedizione con cui ha operato a favore della formazione dei giovani cittadini canegratesi". Insieme a lei erano stati ricordati alla memoria, Silvano Biagiotti, in ricordo del lungo impegno professionale, politico e sociale a favore della comunità canegratese, sempre condotto con abnegazione e spiccato senso civico, e Levi Tunisi, per il contributo dato all’arricchimento del patrimonio artistico di Canegrate e la preziosa opera volta ad allietare le giornate dei meno fortunati.

Christian Sormani