Acqua e industria. Il futuro green parte dalle scuole

Ieri si è celebrata la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di un uso consapevole della risorsa vitale. Il tema di quest’anno è la conservazione dei ghiacciai, messi a dura prova dal cambiamento climatico. Anche l’Università Carlo Cattaneo vuole porre l’accento sulla tutela ambientale, declinandola in chiave locale e formativa. Per questo domani promuove un evento rivolto alla scuole del territorio, che si aprirà alle 9,30 con una caccia al tesoro. L’acqua come motore di sviluppo e testimone della trasformazione industriale della Lombardia: questi sono i temi al centro dell’iniziativa “Vie d’acqua, vie d’industria: Valle Olona“. La proposta, giunta alla sua terza edizione, vede la collaborazione tra Università Liuc (in particolare, Archivio del Cinema Industriale e della Comunicazione d’impresa) e Fondazione Villoresi Poggi, con il contributo e il patrocinio di Regione Lombardia.

L’iniziativa si propone di valorizzare il legame tra il sistema idrico della Valle Olona e il patrimonio storico-industriale della regione, sensibilizzando le nuove generazioni sulla sostenibilità e sulla riqualificazione delle aree dismesse. Circa 90 studenti provenienti da tre istituti superiori del territorio parteciperanno a un’esperienza immersiva che alternerà momenti di formazione a dinamiche interattive e ludiche. La giornata si aprirà presso il campus dell’Università Liuc e proseguirà con una caccia al tesoro educativa, supportata da un’app multimediale che guiderà i ragazzi nel sito dell’ex Cotonificio Cantoni (dove l’università ha sede) e lungo il percorso ciclopedonale della Valle Olona. Risolvendo quiz e sfide, gli studenti scopriranno il ruolo dell’acqua nell’industrializzazione locale e nell’evoluzione del territorio.

Silvia Vignati