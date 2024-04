Accordo triennale: "Più respiro alla società"

Un accordo di sostegno alle iniziative che si svilupperà su base triennale per dare maggior capacità di programmazione: a raccontare di questo cambio di passo, determinato dalla consapevolezza del ruolo svolto da gruppi come quello della Us Legnanese, è stato l’assessore allo Sport, Guido Bragato, in uno degli ultimi interventi in programma ieri. "La presentazione delle iniziative (nella foto) non fa altro che ricordarci quanto sia fondamentale ciò che fa la Us Legnanese in città – ha detto Bragato –. La nostra volontà è di affidarci alle associazioni per la diffusione di messaggi positivi attraverso il lavoro nelle scuole e le iniziative capaci di coinvolgere i giovani atleti e gli amatori. Supportiamo il programma con una prospettiva triennale che permetterà alla Legnanese di lavorare con maggior serenità su tutti gli eventi".P.G.