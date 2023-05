Abbandonato in un trasportino sigillato con nastro isolante, il micio Ugo salvato dal gattile di Legnano

Legnano (Milano), 9 maggio 2023 – Abbandonato davanti al gattile in un trasportino avvolto da nastro adesivo con un foglio sopra che recitava così: "L'ho portato adesso perché è diventato molto aggressivo. Si chiama Ugo”. Lasciato senza pietà a pochi metri dall'entrata del gattile legnanese dai suoi vecchi proprietari che se ne sono disfati come si fa con le cose vecchie. Un pacco postale, lasciato con nastro isolante ed una coperta a coprire tutto il trasportino in una sorta di trappola in cui faceva persino fatica a respirare. Ugo appena arrivato al gattile era spaesato e non ha toccato cibo.

"Era catatonico e faceva fatica a muoversi non perchè stava male, ma perché era paralizzato dalla paura. Era evidentemente un gatto abituato a stare in casa e alla sua famiglia. Famiglia che un bel giorno ha detto stop. Poi questi sono i risultati dell'abbandono" ha spiegato Monica Gaspari volontaria del gattile legnanese. Il gatto nei giorni seguenti non si è mai dimostrato aggressivo, anzi. Era solo disorientato e bisognoso di coccole. I volontari del gattile gli hanno subito cambiato nome in Fumo, per non dare continuità alla sua triste vita precedente, culminata appunto con un abbandono.

Adesso sta meglio ed è pronto per essere adottato da un'altra famiglia. "Ha bisogno di serenità ma purtroppo come lui di vittime dell'abbandono ce ne sono tante. Poca responsabilità". Fumo è un gatto nero di buona salute e non è assolutamente aggressivo. E' stato lasciato a fine aprile proprio davanti alla struttura legnanese.