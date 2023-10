Abbandona rifiuti. Al “furbetto” 600 € di multa

Visti i continui abbandoni di rifiuti dove spesso gli autori rimangono impuniti a causa di mancanza di indizi o elementi utili all’individuazione dei furbetti, il comando unico di Nerviano Pogliano ha iniziato a effettuare controlli preventivi sui veicoli. In poco meno di due settimane sono stati deferiti all’autorità giudiziaria due persone per il reato di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti previsto dall’art. 256 del testo unico ambientale. A Nerviano, nei pressi di Grancasa, è stato fermato un autocarro carico di ferro, cartongesso e altro materiale edile. Il conducente, senza partita iva, non aveva compilato l’apposito formulario. A Pogliano, un altro autocarro è stato fermato e trovato carico di vario materiale tra cui scarti di fili elettrici, cartongesso e altri rifiuti. Anche in questo caso il conducente era privo del previsto formulario. Entrami i conducenti hanno spiegato agli agenti di effettuare tali attività per sopravvivere a causa di mancanza di lavoro. "Sono proprio tali situazioni che portano nella maggior parte dei casi a scarichi abusivi e incontrollati: persone che si adoperano a trasportare materiale per le imprese a basso costo" ha spiegato il comandante Stefano Palmieri. Nei giorni scorsi, invece, l’amministratore di un condominio ha presentato denuncia al comando unico per uno scarico di materiali

fornendo le immagini della videosorveglianza e degli autori del gesto. Dal video non era ben visibile la targa del mezzo usato, ma dopo indagini con ricerca di targa parziale si è risaliti a un privato che per non recarsi alla discarica aveva abbandonato alcuni sacchi abusivamente; multaro per 600 euro. Ch.S.