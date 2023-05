A un anno dalla nomina Gregotti si dimette da presidente di Amga

Si è chiusa dopo meno di un anno l’avventura alla guida di Amga di Alessandro Gregotti (nella foto), nominato il 29 giugno 2022 presidente della Spa che ha il Comune di Legnano come principale azionista e ad il 6 luglio. Gregotti ha rassegnato le formali dimissioni da entrambe le cariche con decorrenza dall’11 giugno. La notizia è stata ufficializzata ieri e la formalizzazione segue interlocuzioni che hanno consentito l’immediato avvio del procedimento finalizzato all’individuazione del successore. A spingere Gregotti verso le dimissioni, "motivi personali". L’assemblea dei soci, fissata per il 12 giugno, provvederà a nominare il presidente e a dare indicazioni in ordine alla nomina dell’ad.

"Voglio ringraziare Alessandro Gregotti per il lavoro svolto di concerto con il CdA in un anno intenso e impegnativo come quello caratterizzato dalla sua presidenza – commenta il sindaco Lorenzo Radice – Con la nomina del CdA l’anno scorso i Comuni soci avevano dato mandato alla società di impostare e avviare progetti fondamentali per lo sviluppo di Amga, dall’efficientamento del teleriscaldamento finanziato con le risorse del Pnrr al piano di sviluppo di Neutalia, dalla gestione dei percorsi di ampliamento della compagine sociale all’avvio del processo liquidatorio di Amga Sport. In ogni caso, in accordo con la presidenza uscente, abbiamo costruito le condizioni per andare in continuità con il nuovo presidente, che sarà nominato nella prossima assemblea dei soci, nel solco delle decisioni assunte per lo sviluppo e il consolidamento delle attività societarie. Siamo pronti ad affrontare le importanti partite che l’azienda sta sviluppando per servire le nostre comunità".

P.G.