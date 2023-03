Missaglia, è morta per salvare i suoi tre cagnolini: sabato il funerale di Daniela

Daniela Rodriguez con i suoi tre barboncini

Missaglia (Lecco), 2 marzo 2023 – Una cerimonia laica per l'ultimo saluto a Daniela Rodriguez, l'osteopata di 56 anni di Missaglia morta per salvare i suoi tre barboncini. Il funerale della 56enne, verrà celebrato sabato mattina nella casa funeraria di Casatenovo dove è stato ricomposto il suo feretro. Dalle 9 alle 11.30 quanti la conoscevano potranno renderle l'estremo omaggio. Ai due figli giovani Mattia e Lorena e al marito Antonio Scotti sono arrivati molti messaggi di cordoglio, anche dall'Uruguay. Daniela era infatti originari di Montevideo, la capitale del Paese del Sud America.



Daniela, la sera di lunedì scorso, stava accompagnano i suoi tre cagnolini in una passeggiata appena fuori dalla casa dove abitava, nei campi della zona. Lei li seguiva in auto, al volante della sua Toyota Land Cruise mentre loro erano liberi di sgambettare: ogni tanto fermava il suv, scendeva anche lei a terra e giocava con i tre barboncini per lanciare un legnetto oppure coccolarli. Durante una sosta non avrebbe però né tirato il freno a mano e nemmeno ingranato la marcia per arrestare il veicolo da due tonnellate, che si è così mosso. Daniela, per paura che travolgesse i suoi cani, ha tentato di fermarlo a forza di braccia, ma si è di fatto autoinvestita.



Dopo l'incidente e dopo essere stata soccorsa Daniela era stata trasferita d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale di Circolo di Varese. I sanitari di Areu l'aveva trovato già in arresto cardiaco e le sue condizioni erano parse estremamente gravi fin dai primi momenti. Nonostante fosse riuscita a superare la notte, il pomeriggio seguente, martedì, è morta. Prima di concedere il nulla osta alle esequie, il magistrato di turno ha disposto diversi accertamenti per verificare la dinamica e le cause dell'incidente a cui non ha assistito alcun testimone diretto.