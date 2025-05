Book Festival, si parte. Libri e autori protagonisti. Trenta eventi per tutti

Scrittori che si raccontano ma anche altre iniziative legate al libro e alla lettura: tour in biblioteca, giochi culturali, mostre, visite guidate, letture ad alta voce, laboratori creativi per bambini e per adulti, mostre fotografiche. Gli scrittori Ben Pastor, Marta Perego, Eleonora D’Errico, Francesca Scotti, Elisabetta Bucciarelli, Michela Martignoni, Ivano Gobbato, Luigi Mantovani sono solo alcuni dei protagonisti della terza edizione di Barzanò Book Festival, che si svolgerà da sabato 17 a domenica 25 maggio, manifestazione in occasione del Maggio dei Libri.

Non solo autori e narrazioni: il festival propone attività che coinvolgono il libro, la lettura e la cultura in tante declinazioni. Come il Curiosity night, di Riccardo Cogliati, quiz show culturale a squadre in programma lunedì 19, oppure il workshop di spille, realizzate a mano utilizzando vecchi libri, tenuto dagli educatori della Cooperativa La grande casa, previsto sabato 17. O ancora il laboratorio di illustrazione di un taccuino o diario, tenuto sabato 24 da Chiara Orsenigo, artista e arteterapeuta.

Domenica 25 maggio, Enrico Elli e Giovanni Trovato, del progetto Monumentale Diffuso, guideranno il pubblico in un tour storico-artistico all’interno del cimitero di Barzanò, alla scoperta di storie e personaggi illustri o dimenticati. Le scrittrici Elisabetta Bucciarelli e Michela Martignoni, domenica 18 e 25 maggio, accompagneranno il pubblico tra gli scaffali della biblioteca, condividendo consigli di lettura scelti tra un patrimonio di quasi 20mila volumi.

Sabato 17 la casa di riposo Enrico Nobili di Viganò, apre le sue porte al pubblico esterno, proponendo le divertenti letture di Pinocchio in dialetto di Gianfranco Scotti, mentre la scrittrice per bambini Maria Cordasco, incontrerà tutti gli allievi della scuola primaria con le sue storie ispirate ai personaggi di Walt Disney. Due mostre fotografiche arricchiscono il programma: i "Volti di scrittori" di Roberto Gandola e i "Luoghi di lettura" di Fabrizio Galli.