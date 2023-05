Frana di Varenna, l’incubo continua: ''Situazione critica e i tempi non sono ancora definiti''

Varenna (Lecco), 24 maggio 2023 – La situazione è critica. La frana che venerdì scorso ha travolto e interrotto la linea ferroviaria Lecco – Colico e la Sp 72 all'altezza di Fiumelatte di Varenna ha trascinato a valle mille metri cubi di detriti e massi enormi, che potrebbero ancora crollare.

“Le condizioni sono piuttosto critiche per la presenza di ingenti quantità di detriti e massi di grossa dimensione, che si sono spostati a seguito dello smottamento”, si legge in una nota diramata dal capo di gabinetto della prefettura di Lecco Paola Cavalcanti.

Il verdetto è stato emesso durante l'ultimo dei numerosi incontri e tavoli di crisi convocati dal prefetto Sergio Pomponio per fronteggiare l'emergenza, in base a quanto riferito dai tecnici e dai geologi di Regione Lombardia, Provincia ed Rfi che hanno effettuato sopralluoghi direttamente sul campo e svolto perlustrazioni aeree della zona. I tecnici di Rfi intanto sono però già al lavoro con l'obiettivo di riattivare quanto prima la circolazione dei treni. Le condizioni meteo purtroppo non aiutano.

“Gli interventi necessari verranno effettuati secondo un ordine di priorità”, proseguono dalla prefettura. Prima si procederà alla messa in sicurezza del versante crollato, attraverso il disgaggio dei massi e del materiale pericolante e la collocazione di una rete contenitiva per prevenire ulteriori cedimenti.

“I tempi di ultimazione dei lavori non sono ancora definiti”, avvertono tuttavia sempre dalla situation room del palazzo dell'ufficio di governo territoriale di corso Promessi sposi. Solo una volta messa in sicurezza la zona, si potranno valutare gli altri interventi necessari per riaprire sia la Sp 72, sia la ferrovia.