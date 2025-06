Il Nameless saluta Annone e torna a Lecco. Nel 2026 ci sarà anche una Winter Edition in Valsassina

Lecco, 3 giugno 2026 – Il prossimo Nameless Festival si svolgerà dal 30 maggio all'1 giugno, 2026 naturalmente, a Lecco. Lo annuncia Alberto Fumagalli, il ceo e fondatore del Nameless, all'indomani dell'ultima edizione appena conclusa ad Annone Brianza. Prima però ci sarà un'edizione speciale: la Nameless Festival Winter Edition, in programma a Barzio, in Valsassina, sabato 14 e domenica 15 febbraio. E' un ritorno alle origini: il centro sportivo comunale del Bione a Lecco è stato dove ha esordito il Nameless nel 2013 e dove il festival si è svolto anche nel 2014; a Barzio invece il Nameless è cresciuto, dal 2015 fino al 2019, prima del trasferimento nella location di Annone. I biglietti per l'edizione 2026 saranno in vendita da giovedì, il 5 giugno, a partire dalle 12. Saranno disponibili gli abbonamenti per il Nameless Festival, il Nameless Festival Winter Edition e pacchetti per entrambe le edizioni.

L'edizione 2025

Più di cento gli artisti che si si sono esibiti sui quattro palchi dell'ultimo Nameless: tra loro Armin Van Buuren, Martin Garrix, Oliver Heldens, Don Diablo, Tommy Cahs e, per ul gran finale, The Chainsmokers. Oltre 90mila invece gli spettatori in tre giorni, arrivati da tutta Italia, dall'Europa e anche dall'America, a conferma che il Nameless è uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati del panorama musicale a livello internazionale, probabilmente l'unico del genere in Italia. “Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati, primo fra tutti quello di un festival che fosse più bello da vivere rispetto all'edizione precedente – sono le parole di Alberto Fumagalli -. È chiaro che tutte le scelte fatte, anche in previsione del futuro, vanno sempre nella stessa direzione. L'obiettivo è cercare di rendere l'esperienza sempre meno stressante per le persone che frequentano il Festival e crediamo di essere riusciti a soddisfare le loro necessità in ogni ambito”.