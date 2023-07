Esodo estivo, sulle strade del Lario sarà un week-end da bollino rosso: ecco dove

Lecco – Ci si prepara a un week-end da bollino nero sul Lario dal punto di vista della viabilità. Non si tratta solo del fascino del lago, Como e Lecco sono anche la porta della Valtellina e della Valchiavenna, così a partire da oggi saranno decine di migliaia i lombardi, ma anche i turisti provenienti da altre regioni e dall’estero in transito da qui per un week-end di relax o le vacanze.

Un esodo seguito da vicino anche da Anas che prevede il bollino rosso per la statale 36 e la Ss 340, la statale Regina che collega Como con Cernobbio, Tremezzina e Menaggio. A Lecco il prefetto Sergio Pomponio ha convocato il Comitato operativo per la viabilità proprio per discutere con le forze dell’ordine e la Protezione civile delle possibilità criticità che potranno verificarsi non solo da qui a domenica, quando al consueto rientro in città potrebbe sommarsi il controesodo di chi ha trascorso le vacanze in montagna la prima metà di luglio, ma anche in vista degli spostamenti durante il mese di agosto. In concreto, è stato concordato un meccanismo di snella e veloce comunicazione tra tutti i componenti del comitato attraverso un dispositivo di reperibilità che funzionerà 24 ore su 24 fino alla fine di agosto. Questo dispositivo di comunicazione più smart si aggiungerà a quello istituzionale costituito dalle sale operative allestite in questura e presso il comando dei vigili del fuoco. Osservata speciale la Ss 36 e il raccordo della 36 dove i transiti sono aumentati in maniera esponenziale già a partire dal tardo pomeriggio di ieri.

La Polizia stradale ha previsto di intensificare i servizi di pattuglia e controllo lungo la superstrada non solo durante i fine settimana, ma anche nel periodo a cavallo di Ferragosto, quando il traffico diretto sul Lario e verso le località montane di Valtellina e Valchiavenna sarà da bollino nero. Gli agenti della Stradale presteranno particolare attenzione alle condotte di guida irregolare degli automobilisti attraverso controlli con l’autovelox e poi effettueranno controlli sull’utilizzo del telefono cellulare e le cinture di sicurezza. A supporto delle pattuglie, Anas, nella qualità di Ente gestore delle strade statali, ha garantito la disponibilità di proprie squadre anche nei fine settimana e assicurato che i cantieri presenti a restringimento della carreggiata saranno rimossi nei week-end e, comunque, presidiati da personale. L’Arma dei carabinieri, supportata dalle Polizie locali, intensificherà i propri servizi sulla viabilità.