Viandante. Si sblocca l’oasi del lusso

Un’oasi per turisti di lusso con una piscina aperta ai tutti vista lago di Como. È l’Oasi del Viandante di Dervio, che, dopo 9 anni, riapre i battenti ai turisti appunto. La struttura, costituita da una cinquantina di appartamenti e alloggi, dal 2016, in seguito a diversi problemi economici sfociati nella procedura di liquidazione, non era più turistica. Oltre alla sospensione della convenzione per l’uso pubblico della piscina e ai mancati posti per turisti e villeggianti, la cessazione dell’attività aveva provocato un buco di 260mila nelle casse comunali per tasse e penali non pagate. Adesso però ci sono nuovi proprietari. Lo annuncia il sindaco Stefano Cassinelli. "Abbiamo incontrato più volte il liquidatore e imprenditori interessati alla ripresa dell’attività – spiega Stefano Cassinelli -. Un percorso difficile con due obiettivi: recuperare gli oltre 260mila euro di tasse arretrate e penali e riaprire un’attività ricettiva importante per l’economia di Dervio". Giovedì in tribunale si è concluso il percorso di liquidazione con l’acquisto da parte di nuovi investitori e con il pagamento dei debiti. "Ora si apre una seconda fase che dovrebbe riportare l’Oasi del Viandante a rappresentare un importante riferimento per l’ospitalità a Dervio – prosegue il sindaco -. Come per tutte le realtà economiche e imprenditoriali, lavoreremo per un rapporto collaborativo e sinergico che porti il meglio per l’intera comunità". Potenzialmente la riapertura dell’Oasi significa un centinaio di turisti e vacanzieri in più al giorno a Dervio. A Dervio mediamente si contano circa 20mila turisti, 8 volte tanto gli abitanti, per oltre 60mila presenze complessive, soprattutto lombardi, tedeschi, francesi, dei Pesi baschi e polacchi. Le strutture ricettive invece sono una novantina. D.D.S.