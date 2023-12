Via libera al bocciodromo. Firma il segretario comunale

VERDERIO

Gli assessori di Verderio sono andati a boccino contro i burocrati municipali. A vincere sono stati però soprattutto i pensionati, gli appassionati di bocce e i ragazzi diversamente abili, tornare a frequentare il bocciodromo comunale, che era stato chiuso contestualmente ai lavori di ristrutturazione del centro ricreativo Il Platano che ospita pure la bocciofila. Sindaco e assessori, in particolare il delegato allo Sport Francesco Falsetto e ai Lavori pubblici Adelio Sala, si erano premurati con tecnici e funzionari comunali di tenere aperto l’impianto, perché escluso dall’area di cantiere. Nonostante ciò la responsabile dell’Ufficio tecnico comunale non ha seguito le indicazioni, per presunti problemi di sicurezza all’interno del bocciodromo, frequentato settimanalmente pure da disabili. Dal Comune hanno più volte sollecitato una modifica al piano sicurezza, stanziando pure un extra di 5mila euro per realizzare percorsi protetti. Senza ottenere la firma da parte della responsabile dell’Ufficio tecnico. Alla fine si è assunto la responsabilità il segretario comunale.