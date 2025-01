Varenna, Villa Monastero: la più amata del lago di Como, anche per i promessi sposi

Varenna (Lecco), 23 gennaio 2025 – La città dei Promessi sposi non è più Lecco, ma Varenna, la Piccola perla del Lario. L'anno scorso sono arrivati da tutto il mondo a Villa Monastero di Varenna per promettersi amore eterno sul lago di Como.

A Villa Monastero nel 2024 sono stati celebrati 55 matrimoni mentre le proposte di matrimonio sono state 79. Gli sposi e gli sposi promessi sono arrivati da Australia, Canada, Cina, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Francia, Germania, Gibilterra, India, Indonesia, Israele, Italia, Kosovo, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Regno Unito, Usa.

I visitatori

Villa Monastero non piace però solo agli innamorati. Anzi è tra le più amate di tutto il lago. Sempre l'anno scorso l'hanno ammirata oltre 365mila visitatori: americani degli Stati Uniti, britannici, francesi, spagnoli specialmente, ma anche dalla Isole Comore, Isole Cayman, Trinidad e Tobago, Filippine. Un record assoluto, ancora più significativo se si considera che tra gennaio e febbraio Villa Monastero è stata chiusa per lavori di riqualificazione e restauro: significano 36mila visitatori al mese, più di 1.200 al giorno. Nel 2023 erano stati meno di 260mila, meno di 210mila nel 2022, meno di 100mila nel 2019, prima del lockdown da Covid. A dicembre, durante i 16 giorni di apertura, sono stati poco meno di 6mila.

La presidente della Provincia

“Questi dati premiano il nostro grande lavoro per la valorizzazione e la promozione di Villa Monastero - commenta Alessandra Hofman, la presidente della Provincia di Lecco a cui appartiene Villa Monastero -. Siamo costantemente impegnati per aumentare la qualità dei servizi e offrire ai visitatori l’opportunità di ammirare la Casa Museo e il Giardino botanico in una veste sempre nuova, anche attraverso un ricco calendario di mostre, attività culturali e iniziative che hanno aggiunto valore al nostro gioiello. I dati confermano ancora una volta la dimensione internazionale di Villa Monastero, apprezzata in tutto il Mondo; stiamo lavorando per renderla più attrattiva anche per il nostro territorio".

Villa Monastero

Il complesso di Villa Monastero risale al XII secolo. Inizialmente era un monastero femminile cistercense, trasformato nel Seicento e poi ristrutturato e decorato in stile eclettico tra la fine dell'800 e l'inizio del '900. Tra i proprietari anche la cognata di Massimo d'Azeglio e nipote di Enrichetta Blondel, prima moglie di Alessandro Manzoni. Nel 1936 Villa Monastero è diventata un bene pubblico come museo e successivamente un centro congressi per iu ricercatori del Cnr, sede anche della Scuola internazionale di Fisica dove sono saliti in cattedra 34 Premi Nobel. Infine, dopo essere stata gestita fino al 1996 dalla Provincia di Como, dal 2009 è infine di proprietà dell'Amministrazione provinciale di Lecco. Ora è un museo, dove vengono allestite diverse mostrte