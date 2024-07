Il corpo di una donna tra gli scogli a Tremosine: l’allarme del diportista, mistero sul lago di Garda

Tremosine (Brescia) – Il cadavere di una donna è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato, 20 luglio, nel lago di Garda, nelle acque di Tremosine, sulla sponda bresciana del Benaco. A dare l'allarme è stato un diportista, che ha notato quel corpo esanime a pelo d'acqua. Il pescatore ha avvertito la Guardia Costiera, che inviato sul posto il mezzo GC A58 con cui poi i guardacoste hanno effettuato il recupero.

Sul posto anche il medico del 118 che ha constatato il decesso. Intervenuti anche i carabinieri, impegnati in queste ore nell'identificazione, e i vigili del fuoco. L'ipotesi più accreditata al momento è che si tratti di una turista - era in costume da bagno, senza addosso i documenti - vittima di un malore, poi trascinata dalla corrente. A una prima ispezione il corpo non presenza segni di violenza. In zona non risultano denunce di scomparsa.