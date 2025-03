Valmadrera, escursionista soccorsa sul sentiero San Tommaso

Valmadrera (Lecco), 9 marzo 2025 - Nel pomeriggio i tecnici dei vigili del fuoco e del Soccorso Alpino di Lecco sono intervenuti per un soccorso in quota, questa volta sul sentiero che da Valmadrera sale a San Tommaso. Due squadre con due mezzi fuoristrada sono saliti in quota per prestare aiuto a una donna di 63 anni che si era infortunata mentre percorreva il sentiero numero 3. L'escursionista è stata raggiunta e riportata a valle in barella, per poi essere caricata in ambulanza e condotta all'ospedale di Lecco.

In mattinata è stato soccorso un escursionista di 69 anni scivolato e precipitato per alcuni metri mentre affrontava la salita del Corno Medale. L'uomo che indossava il caschetto e l'imbragatura ha riportato diverse ferite e fratture ed è rimasto bloccato in una zona impervia e difficilmente accessibile, per fortuna è stato notato da altri escursionisti che hanno dato l'allarme allertando i soccorsi in quota. Poco dopo le 9 del mattino gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico con l'aiuto della Speleo Alpino Fluviale dei vigili del fuoco si sono diretti nella zona del vallo paramassi tra il rione di Rancio e la località Crogno di Laorca riuscendo a raggiungere, non senza difficoltà, lo sfortunato escursionista. Il 69enne è stato soccorso e una volta messo in sicurezza è stato spostato in un punto più accessibile per il recupero, avvenuto più tardi con l'elisoccorso decollato da Bergamo. Trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco è stato ricoverato per i traumi subiti, non è in pericolo di vita.