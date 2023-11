Sovico, la favola sotto rete di Valentina Riva: a 16 anni debutta in Serie A2

Sovico (Monza Brianza), 11 novembre 2023 – Sorridente, ispirata, libera. E talentuosa. Tanto che oggi Valentina Riva, sedicenne di Sovico, celebra il giorno sportivo più importante della sua carriera: giocare la sua prima partita di pallavolo in Serie A2 con la Picco di Lecco. Con la dovuta prudenza, e con i brividi dell’emozione, Valentina ha bruciato le tappe. Che in lei ci fosse qualcosa di speciale lo avevano già capito da qualche mese i dirigenti della Pallavolo Lecco Alberto Picco.

A settembre le avevano riservato un posto in squadra nel campionato Eccellenza femminile Under 18. E Valentina, precoce da sempre, non si è fatta attendere e subito ha messo in bella mostra le sue qualità guadagnandosi, nel giro di un mese o poco più, la convocazione nella prima squadra.

"La prima soglia, forse la più difficile, è vincere la paura e scegliere di buttarsi con coraggio – racconta Valentina –. Giocare in A2 è una grande emozione, anche se ho imparato a gestirla in questi anni, non consente di rilassarsi del tutto specialmente in questa nuova situazione per me. Mi aspetta un mondo nuovo dove imparare a capire sarà la priorità. La visione di ciò che mi starà attorno è davvero speciale, ma sono pronta a dare il meglio". La vita di Valentina ruota attorno allo sport e ai libri di scuola. Frequenta il terzo anno del liceo scientifico delle scienze applicate all’Istituto Enriques di Lissone, e nel tempo libero che le rimane si diletta a suonare il pianoforte.

Vive a Sovico con i genitori: papà Daniele è direttore della filiale di Seregno della Deutsche Bank, mentre la madre Rossana fa l’educatrice alla “Casa di Emma“ di Carate Brianza. Poi, c’è Samuele il fratellino di 12 anni, che gioca a calcio come attaccante nel Lesmo. La pallavolo le ha fatto conoscere Riccardo, il suo fidanzato che gioca nella GSA di Carate Brianza e con il quale condivide la stessa passione.

"Gioco da quando avevo 8 anni e non ho più smesso – continua Valentina –. Durante le mie prime partite ho avuto subito la sensazione di aver scelto lo sport che più mi si addice e di cui sono innamorata. Mi alleno quattro volte a settimana e ringrazio i miei genitori che fanno tanti sacrifici per seguirmi". Oggi per Valentina sarà dunque la prima volta fra le grandi contro l’Unione Sportiva Esperia di Cremona.