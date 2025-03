Lecco, uomo risucchiato e investito da un treno: è grave, ma vivo

Lecco, 17 marzo 2025 – È grave, ma vivo. Un uomo investito da un treno in corsa è sopravvissuto all'incidente. Ora è ricoverato in prognosi riservata in ospedale.

L'incidente

L'incidente ferroviario è successo questa mattina intorno alle nove lungo i binari della linea Lecco – Sondrio, sul confine tra Lecco e Abbadia Lariana, all'altezza di un tunnel, la galleria Santo Stefano. L'uomo stava camminando lungo la massicciata, a binario unico, ma è stato prima risucchiato dallo spostamento d'aria di un convoglio in transito, e poi investito dallo stesso treno. Il macchinista, quando lo ha visto ha provato a rallentare la corsa con la frenata rapida d'emergenza, ma era tardi, perché un treno non si arresta in pochi metri. L'uomo investito al momento risulta uno sconosciuto, poiché non aveva con sé i documenti: si tratterebbe di uno straniero, probabilmente originario dell'Africa.

I soccorsi

Lo hanno soccorso i sanitari dell'automedica di Areu con i volontari della Croce San Nicolò di Lecco, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della Polfer. Nonostante i gravi e numerosi traumi, era ancora vivo. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito d'urgenza in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono molto gravi. Pesanti anche le ripercussioni per i pendolari: per consentire ai soccorritori e ai poliziotti della Polfer di operare in sicurezza, la circolazione dei treni è stata temporaneamente sospesa tra le stazioni di Lecco e Abbadia, in entrambe le direttrici. Diverse sia le corse interrotte e cancellate lungo l'intera linea, sia quelle a cui sono stati cambiati orari, tragitto e punto di partenza o capolinea.