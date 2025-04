Un museo dedicato a Giancarlo Vitali

Un museo per Giancarlo Vitali. Sarà proprio la sua Bellano, a poco meno di 7 anni dalla scomparsa, avvenuta il 25 luglio 2018 all’età di 88 anni, a omaggiare uno dei più importanti artisti contemporanei inaugurando mercoledì il museo che ospiterà la collezione permanente del pittore. L’allestimento è realizzato al piano terra della dimora storica di Palazzo Lorla, rinato grazie a un restyling e dedicato a ospitare mostre d’arte contemporanea, curate dall’associazione ArchiViVitali Ets. L’iniziativa è frutto della volontà della famiglia dell’artista di donare il nucleo delle opere che costituiscono il percorso museale, in parte all’Amministrazione comunale, in parte agli ArchiViVitali. Il Museo è la seconda tappa del progetto BAC, Bellano Arte Cultura, un percorso attraverso diversi luoghi del paese che ha dato vita a tanti artisti: oltre a Giancarlo e al figlio Velasco Vitali, anch’egli pittore, lo scrittore (e omonimo nonché medico di famiglia) Andrea Vitali, o il musicista e direttore d’orchestra Roberto Gianola.