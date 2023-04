Uccise un pensionato con un pezzo di vetro Va a processo

Processo con rito abbreviato fissato a giugno per Omar Querenzi, il trentatreenne di Albiolo arrestato lo scorso 11 agosto, dopo una scia di aggressioni avvenute in via Giussani, sfociate nell’omicidio di Giuseppe Mazza, pensionato di 76 anni colpito alla gola con un pezzo di vetro mentre si trovava all’interno della sua auto. I due difensori dell’imputato, Pasquale Saggiomo e Denise Canu, hanno chiesto il processo allo stato degli atti, subordinato a una perizia psichiatrica disposta dal giudice. Al momento nel fascicolo è entrata la consulenza chiesta dal pubblico ministero Simone Pizzotti, affidata allo psichiatra forense Nicola Poloni di Varese, che ha dichiarato Querenzi sano di mente. Una valutazione su cui ora i difensori chiedono un ulteriore riscontro. L’imputato risponde di omicidio e del tentato omicidio di un giovane. Pa.Pi.