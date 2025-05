Uccise la madre. L’autopsia: soffocata

L’ha soffocata, non l’ha avvelenata. O comunque l’ha anche soffocata, con le sue stesse mani. Corrado Paroli, l’operaio di 49 anni che lo scorso novembre è stato arrestato per aver ucciso mamma Margherita Colombo, vedova di 73 anni con cui abitava a Cassina Valsassina, l’avrebbe soffocata, per poi cercare a sua volta di uccidersi ingurgitando un beverone di barbiturici che avrebbe dato anche a lei. La madre è morta, lui invece no, salvato dalla sua ex moglie. È quanto almeno sembrerebbe emergere dall’autopsia eseguita sul corpo della pensionata. Durante l’esame autoptico, l’anatomopatologo avrebbe riscontrato evidenti segni di soffocamento, sembrerebbe con un cuscino schiacciato sul volto.

D.D.S.