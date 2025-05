Varenna, le proposte anti-caos. Senso unico sulla provinciale limitazioni agli autobus in centro

Dopo il fallimento della prima prova generale, il sindaco di Varenna spera che si possa correre ai ripari già per il secondo test di un’estate senza treni sul lago. Tra venerdì e domenica prossimi infatti la linea Lecco-Sondrio verrà chiusa di nuovo, dopo la serrata dello scorso weekend in cui i treni sono stati sostituiti dagli autobus, in attesa del lungo stop che scatterà dal 15 giugno al 15 settembre. "Quello trascorso è stato un fine settimana di fuoco per la circolazione stradale nelle comunità di Varenna e Perledo, dovuto alla sospensione dei treni e all’istituzione del servizio di bus sostitutivi – spiega Mauro Manzoni, primo cittadino di Varenna –. Si sono riscontrate tante criticità sia nel passaggio degli autobus, sia nell’organizzazione delle fermate".

Dalla Piccola perla del Lario arriva però anche un pacchetto di proposte per provare a migliorare la situazione: un senso unico sulla Sp 72 in direzione nord e passaggio per il centro storico di Varenna dei soli autobus con a bordo passegger; spostamento di alcune fermate dei pullman; istituzione di alcuni divieti di transito; la fornitura di un semaforo intelligente; lo scaglionamento del passaggio dei bus. "In questo modo si potranno risolvere due criticità – è la convinzione del sindaco -. Una: evitare la pericolosità delle fermate dove salgono molte persone; due: consentire il passaggio di un numero minore di autobus per il centro di Varenna, in maggiore sicurezza".

La richiesta è che le proposte possano essere già sperimentate nel prossimo fine settimana di interruzione del servizio ferroviario, dal 6 all’8 giugno. Sarà l’ultima occasione di mettere a punto il piano per l’estate.

Daniele De Salvo