Sfida a burraco. Così si sostiene. DietroLaLavagna

Una mano di burraco. In palio c’è l’educazione di genitori e figli. I volontari dell’associazione DietroLaLavagna di Merate, associazione di sostegno per la scuola meratese, organizzano una raccolta fondi per sostenere le diverse iniziative messe in campo nel 2025 e programmare quelle prossime. Il torneo è in programma la sera del 14 giugno a partire dalle 20 a Casa Amica, coop per diversamente abili di Merate, in via Campi. La quota di iscrizione è di 15 euro, cena e omaggio inclusi. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni: http://www.dietrolalavagna.it.