Travolse un pensionato Autista patteggia un anno e quattro mesi

Patteggia la pena e risarcirà le parti lese. Il 27enne, che nel dicembre di due anni fa travolse in via Appiani a Bosisio Parini Franco Costanzo, 80 anni, ha patteggiato un anno e quattro mesi. A.F. alla guida di una Mercedes travolse il pensionato, che morì poco dopo l’arrivo in ospedale. Il 27enne era difeso dagli avvocati Caterina Busellu e Roberto Mulargia, mentre le parti lese erano assistite dagli avvocati Elisa Magnani e Francesco Casile. Nella discussione davanti al giudice Nora Lisa Passoni, è stata avanzata dalla difesa la richiesta di concorso di colpa da parte delle vittime, la Procura ha escluso - sulla base delle perizie - l’istanza e al giovane autista è stato contestato l’omicidio stradale. Le parti lese hanno chiesto il risarcimento.