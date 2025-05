Ex discarica di Navegno, bonifica in vista

La terra dei fuochi sulle montagne del lago di Como verrà bonificata. È l’ex discarica di Navegno ad Abbadia Lariana, dove, dagli anni ‘60 fino a circa il 1980, rifiuti di ogni genere inquinano e deturpato quello che altrimenti sarebbe un piccolo angolo di paradiso. La discarica ormai chiusa, ma mai bonificata, si trova lungo una mulattiera che porta ai Campelli e da cui si imboccano diversi sentieri che, tra il resto portano alle splendide e scenografiche Cascate del Cenghen. È a circa 500 metri di quota, lungo un pendio instabile, soggetto a fenomeni di erosione, tra l’altro vicino ad un torrente solitamente in secca, ma che potrebbe trascinare a valle, fino al lago, rifiuti, in caso di piena improvvisa. Per ripulire l’area e metterla in sicurezza, da Regione Lombardia è stato concesso un contributo di 73.200 euro. Lo annuncia il consigliere regionale lecchese di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini (foto), che spiega : "Questo intervento non solo risponde a una necessità di sicurezza ambientale, ma rappresenta anche un passo fondamentale per la riqualificazione di un’area preziosa per il paesaggio e l’ecosistema locale". Più trascorre il tempo, non solo più purtroppo la distesa di spazzatura aumenta, perché in molti che passano di lì si sentono autorizzati ad abbandonare l’immondizia, magari di ritorno da una gita nella zona, ma aumenta anche il rischio di ulteriori infiltrazioni nel terreno. Da tempo si promette di bonificare l’ex discarica comunale, ora sembra sia veramente la volta buona. I soldi in arrivo dalla Regione aiuteranno. D.D.S.