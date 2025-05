Il prof che ci piace, Vincenzo Schettini, riempie la piazza a Lecco

Lecco, 4 maggio 2025 – Il prof e la fisica che ci piacciono. Piazza gremita come non mai e standing ovation sabato sera a Lecco per la lezione di Vincenzo Schettini, il professore di fisica tra i più noti divulgatori scientifici sui social in Italia che è anche un conduttore televisivo. Il prof, che tra l'altro, pur essendo di origini pugliesi, è nato a Como, è stato ospite in città per GeoCult, il Festival italiano delle geoscienze, alla sua seconda edizione nella città dei Promessi sposi, che è anche la città di Antonio Stoppani, il “papà” della geologia moderna. Per ascoltarlo, tutti i posti a sedere occupati e in tanti in piedi o seduti a terra, anche sul palco. Tra quanti hanno partecipato alla sua conferenza-spettacolo, tantissimi bambini e ragazzini – i "miei studenti", come li definisce lui – ma pure molti adulti e insegnanti.

Vincenzo Schettini sul palco a Lecco

La transizione energetica

Durante il suo show coinvolgente, il prof che piace per il suo modo semplice e diretto con cui spiega argomenti complessi e il suo entusiasmo per la scienza e l'insegnamento, ha parlato soprattutto di transizione energetica, che interpella tutti: “Solo per generare un'immagine con ChatGpt si consuma più energia di un'intera ricarica di un cellulare”. Una questione non solo di scienza, ma pure di etica e di pace: “Non possiamo più comperare combustibile fossile da un uomo che sta uccidendo migliaia di persone; dietro alle guerre ci sono motivi economici a cui non possiamo arrenderci”. Immancabile anche il suo appello a studiare, indipendentemente dai voti e dal lavoro che si svolgerà: “Studiate, solo studiando avrete tante possibilità. Non studiare per gli 8, i 9 o i 10, non preoccupatevi del lavoro che fare da grandi. Lo studio e la cultura vi renderanno liberi, i raccomandati sono schiavi di chi li raccomanda”.