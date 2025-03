Doveva essere un weekend di sole, è stato un incubo: traffico e incidenti bloccano la Statale 36

Lecco, 30 marzo 2025 – Male la prima di sole di primavera. Traffico, incidenti e cantieri paralizzano Lecco e la Statale 36. Migliaia di persone per il primo weekend di sole di primavera si sono riversati in strada per raggiungere il lago di Como e la Valsassina: automobilisti, motociclisti, ciclisti. Tantissimi gli incidenti fin dalla mattina, anche gravi: scontri, investimenti, cappottamenti.

L’impegno dei soccorritori

Praticamente tutti i soccorritori sul territorio e i sanitari dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza sono stati mobilitati per fronteggiare le emergenze e riuscire ad assistere tutti i feriti e le persone in difficoltà. Gli incidenti si sono verificati sulla Statale 36 appunto, ma anche sulla nuova Lecco – Ballabio, la Provinciale 72 del lago di Como, e le altre provinciali della Valsassina.

Cantieri e caos stradale

Ad aggravare ulteriormente la situazione, pure alcuni cantieri stradali, oltre che alla sosta selvaggia lungo vie di scorrimento e di collegamento. Tra traffico intenso e strade interrotte a tratti per consentire ai soccorritori di intervenire o per lavori in corso, la situazione è da bollino nero.

Le situazioni più critiche si registrano in Superstrada, specialmente tra Mandello del Lario e Lecco e poi in uscita da Lecco e tra Annone e Brianza. Circolazione a rilento pure sulla nuova Lecco – Ballabio, che è la diramazione della Valsassina della 36, sulla Lecco – Bergamo sempre alle porte di Lecco, la ex Statale 36 che attraversa il Meratese e la Provinciale 51 nell'Oggionese.