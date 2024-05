Perledo, si ribalta con la canoa e rimane imprigionato in un mulinello del torrente Esino: gravissimo un 33nne

Perledo (Lecco), 18 maggio 2024 – Un milanese di 33 anni stava praticando canyoning, quando si è ribaltato ed è finito nelle rapide del corso d’acqua, rimanendo imprigionato in un mulinello per parecchi minuti.

L'incidente è successo nel torrente Esino a Perledo. Le sue condizioni sono disperate. I primi a lanciare l'allarme sono stati altri canoisti come lui lo hanno visto e sono riusciti a fatica a tirarlo fuori dall'acqua, perché era in un punto poco accessibile, in una gola particolarmente stretta, dove la corrente è molto forte.

La gola del Torrente Esino dove il canoista di 33 anni è rimasto inghiottito

Era incosciente, il suo cuore non batteva più e nemmeno respirava. Per soccorrerlo sono stati mobilitati in forze i sanitari di Areu, i soccorritori dell'eliambulanza di Como, i tecnici volontari del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone, i vigili del fuoco del Saf specialisti in interventi speleo alpino fluviali e i volontari soccorritori del Soccorso bellanese.

I sanitari lo hanno rianimato a lungo sul greto del fiume, provando a stabilizzare i suoi parametri, per poi trasferirlo in ospedale. Le sue condizioni sono estremamente critiche.