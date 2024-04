Torna in classe il 16enne di Colico scomparso e ritrovato in Stazione Centrale: “Commosso per l’accoglienza”

Morvergno, 3 aprile 2024 – Oggi è tornato nella sua classe, la terza AS del liceo scientifico Nervi-Ferrari di Morbegno, lo studente 16enne di Colico ritrovato venerdì alla stazione Centrale di Milano. Il caso del giovane per 8 giorni aveva tenuto con il fiato sospeso non solo i genitori che avevano lanciato diversi appelli ma anche milioni di italiani che avevano seguito il caso.

“È arrivato a Morbegno con il treno, proprio come il giorno della sparizione – è stato reso noto da fonti qualificate –. I docenti e il personale di segreteria, con in testa la dirigente scolastica Elisa Gusmeroli, oltre ai compagni lo hanno accolto a braccia aperte. Il 16enne si è commosso per la calda accoglienza, ha detto di stare bene e ha preso posto nel suo banco per seguire come in passato le lezioni con grande attenzione”. Per il giovane studente è iniziata stamani una nuova pagina e l’allontanamento da casa appartiene ormai al passato