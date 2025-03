Altri ciclisti sulla superstrada: "Non c’è ancora un’alternativa"

Ancora ciclisti in Superstrada e sempre nello stesso tratto, tra Civate e lo svincolo per Ello, ma in direzione opposta. Lo segnala Daniela Scarponi, una lettrice, in seguito all’articolo pubblicato su tre ciclisti immortalati in fila indiana sulla Milano – Lecco, tra Civate e Ello. "L’altra mattina, intorno alle 10, due ciclisti percorrevano la Statale 36 – racconta – Provenivano dall’ingresso dello svincolo di Como e Erba e procedevano in direzione dell’uscita di Civate". Una manovra vietata, soprattutto pericolosa, per i ciclisti, ma anche per gli automobilisti, costretti a brusche frenate o sterzate per evitarli. Una manovra però in qualche modo obbligata, come spiegato da Ivan Risti, ironman di Casatenovo. Mancano le alternative: la ciclabile è un disastro perché si allaga e non ha un accesso diretto da Suello; il collegamento con Civate è segnalato male; c’è una strada accessibile solo ai residenti; esiste uno sterrato non adatto a bici da corsa. "Qualcosa bisognerà fare", insiste Daniela Scarponi. Come ad esempio una passerella rialzata per evitare la zona allagata.