Lecco, camion perde il rimorchio alla rotatoria: caos e traffico in tilt

Lecco, 20 marzo 2025 – Un camionista ha perso il rimorchio del bilico. E' successo questa mattina a Lecco, all'altezza della rotatoria all'incrocio tra la Lecco – Bergamo e lo svincolo per il Bione. Per i pendolari dell'auto non poteva esserci un inizio giornata peggiore. Pesantissime infatti le ripercussioni sia, sulla Lecco – Bergamo, sia sulla ex Statale 36 sull'altra sponda del lago di Garlate e dell'Adda, sia sulla Statale 36.

Questa mattina, in pieno orario di punta, un autotrasportatore ha perso il rimorchio del suo camion mentre affrontava una rotatoria sulla Lecco – Bergamo, a Chiuso, al confine con Vercurago, un punto strategica per la viabilità provinciale. Il rimorchio ha completamente bloccato il passaggio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale. Per rimuovere l'ostacolo c'è voluto tempo. Intanto si sono formate lunghe code, che poi si sono propagare velocemente a macchia d'olio come uno tsunami viabilistico. Ci sono volute ore prima che la situazione tornasse alla normalità, e il traffico ricominciasse a scorrere.