Piano esodo sulla Superstrada 36: anche i viveri in caso di blocco

Lecco – Estate sicura e, per quanto possibile, non in colonna sulla Statale 36 per turisti e villeggianti di Alto Lago, Valsassina e Valtellina. Il prefetto di Lecco Sergio Pomponio, ha convocato a rapporto i vertici delle forze dell’ordine, ma anche i soccorritori di Areu e dei vigili del fuoco, per mettere a punto un piano di emergenza e di pronto intervento in caso di problemi viabilistici piuttosto che di frane e allagamenti durante il periodo di esodo estivo, che, sulle montagne e sul lago di Lecco, equivale a tutti i fine settimana.

Gli agenti della Polizia stradale intensificheranno i controlli, soprattutto in Supestrada e sulla nuova Lecco – Ballabio, mentre carabinieri e agenti della Polizia locale si occuperanno soprattutto delle strade provinciali. I tecnici di Anas sospenderanno inoltre tutti i lavori non urgenti, per ridurre al minimo i cantieri stradali, in modo da limitare restringimenti di corsia. In caso di code, comunicheranno inoltre immediatamente la situazione agli automobilisti in transito, attraverso i pannelli a messaggio variabile, suggerendo percorsi alternativi.

«È in corso di definizione un accordo con i volontari della Croce Rossa finalizzato alla somministrazione di generi di conforto per gli automobilisti in caso di blocchi della circolazione", anticipano dalla prefettura, da dove si raccomandano però anche di guidare con prudenza e soprattutto di rispettare i limiti di velocità, motociclisti compresi, anzi, specialmente i motociclisti. In base agli ultimi rilievi, nei giorni di punta solo sulla Milano – Lecco sfrecciano fino a 122mila conducenti al giorno nei tratti più trafficati, pari a più di un’ottantina ogni ora. Diecimila sono autisti alla guida di mezzi pesanti. Il traffico continua pure di notte, dalle 22 di sera alle 6 di mattina, quando si contano fino a sedicimila transiti. L’assalto ai paesi rivieraschi che si è registrato negli ultimi temi, ha contibuito a congestionare ulteriormente il traffico lungo la già pericolosa Superstrada 36.