Superstrada Milano-Lecco, viabilità al collasso: boom di auto e mezzi pesanti

Sulla Statale 36, nei tratti più trafficati, sfrecciano fino a 100 mila automobilisti e 5 mila camionisti di media al giorno. Sono quasi 4.500 all’ora, più di 70 al minuto, oltre uno al secondo. Solo sull’A90, il mitico Grande raccordo anulare di Roma, la viabilità è più congestionata con circa 120 mila transiti all’altezza della capitale.

La Statale del lago di Como e dello Spluga è infatti tra le strade più trafficate di tutta Italia, autostrade escluse, e si conferma nuovamente la più trafficata del Nord Italia. In base ai dati dei flussi sul traffico medio giornaliero annuale divulgati nei giorni scorsi dai tecnici di Anas che la gestiscono, sulla SS 36 al confine tra le province di Lecco e di Monza nel 2022 si sono contati mediamente 105 mila mezzi, 90.500 a Carate Brianza, 69 mila tra 66 mila macchine e 2.500 mezzi pesanti a Lecco, 58 mila Costa Masnaga, 56 mila a Giussano, 51 mila a Suello, 40 mila ad Abbadia Lariana.

A luglio sul Terzo ponte Alessandro Manzoni, tra la galleria del Monte Barro e Lecco, sono stati rilevati quasi 95 mila passaggi nell’arco di 24 ore. La giornata più trafficata di giorno è stata il 7 luglio, il primo venerdì del mese. “La distribuzione dei massimi flussi veicolari dell’indice di mobilità rivelata di giorno dalle 6 alle 22 è stata di 85.364 veicoli", spiegano da Anas nell’ultimo bollettino dell’Osservatorio del traffico.

La notte più trafficata è stata invece quella tra domenica 16 e lunedì 17 luglio, con 11.500 transiti per il controesodo di ritorno in città dal fine settimana sul lago o sulle montagne di Valsassina e Valtellina. C’è poi anche la nuova Lecco–Ballabio, cioè la SS 36 Racc, il raccordo della Superstrada per e da la Valsassina: l’anno scorso di media è stata percorsa da 13 mila automobilisti e 300 autotrasportatori al giorno.

A causa di un improvviso intervento per consentire ai cantonieri di Anas di sfalciare l’erba in banchina, ieri mattina è stata chiusa una corsia proprio della SS 36 Racc. La corsia che è stata chiusa è la sud, in discesa, in direzione di Lecco. Gli automobilisti sono stati deviati sulla Sp 62, la vecchia Lecco–Ballabio, con pesanti ripercussioni alla viabilità in tutto l’Altopiano.