Tamponamento sul ponte: Statale 36 bloccata, traffico in tilt anche a Lecco

Lecco, 11 dicembre 2024 - Lecco nella morsa del traffico degli automobilisti bloccati in coda. A innescare, di nuovo, il caos viabilistico, un semplice tamponamento sul Terzo ponte Alessandro Manzoni della Statale 36, in direzione sud, verso Milano.

L'incidente è successo nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì, poche ore dopo che il vicepremier è ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in Brianza ha inaugurato il maxi cantiere della riqualificazione tra Giussano e Civate della Statale 36, destinata, almeno sulla carta, a diventare la superstrada delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Quanti hanno potuto, in seguito al ‘blocco’, hanno lasciato la 36, riversandosi sulle strade cittadine, già intasate per l'orario di punta e per il periodo dello shopping natalizio. Gli altri invece sono rimasti imprigionati sulla Milano Lecco, quasi in ostaggio, anche in galleria, come il tunnel dell'Attraversamento e il traforo del Barro. Pesantissime le ripercussioni, non solo in Superstada appunto, sia in direzione sud che nord: a Lecco non ci si muove, nei paraggi ci si muove a passo d'uomo.