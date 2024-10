Statale 36, gli industriali chiedono la terza corsia dopo il disastro dei giorni scorsi

Lecco, 13 ottobre 2024 – La quiete dopo la tempesta. In attesa della prossima bufera. Dopo la riapertura (parziale) dell'attraversamento di Lecco in entrambe le direzioni, quest'oggi non si sono registrati particolari problemi in Statale 36, nonostante turisti e villeggianti della domenica si siano riversati come ogni fine settimana dalle città verso il lago, la Valsassina e Valtellina e viceversa.

Sono stati segnalati come ogni weekend rallentamenti e qualche coda nel pomeriggio sul Terzo ponte, nel traforo del Barro e poi nel tratto Milano–Lecco in direzione sud, ma nulla di troppo diverso dal solito. Qualche problema potrebbe verificarsi lunedì mattina, qualora non venissero riaperti tutti gli svincoli di ingresso e di uscita della galleria San Martino, rimasta chiusa da venerdì mattina a sabato pomeriggio per un allagamento, provocato, a quanto pare, dall'innalzamento delle falde acquifere che permeano il terreno in cui corre il traforo, a causa della troppa pioggia.

Lecco assediata dai Tir durante la chiusura dell'attraversamento

Il disastro dei giorni scorsi a seguito dell’allagamento della galleria solo l'ultimo in ordine di tempo di una lunga serie di problemi infrastrutturali che hanno bloccato la circolazione sulla Statale 36, che sarà la Superstrada delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026: frane, cedimenti in galleria, alluvioni, incidenti, lavori in corso... Ne seguiranno certamente altri, perché la 36 corre in mezzo ad un territorio fragile e instabile ed è stata costruita con modalità e soluzioni ormai datate e non sempre adeguate. Sono stati svolti diversi interventi e altri sono in programma, però non basta. “Benché alcune opere siano state realizzate in questi ultimi anni, soprattutto in previsione dell’appuntamento olimpico del 2026, abbiamo perso buone occasioni per raggiungere obiettivi significativi ma non certo impossibili, come quello della realizzazione di una terza corsia lungo tutta la SS 36, che godrà invece unicamente di un ammodernamento degli svincoli”, sostiene ad esempio Riccardo Riva, coordinatore del gruppo tecnico Infrastrutture degli industriali di Confindustria Lecco e Sondrio. Alle migliaia di automobilisti e camionisti che quotidianamente percorrono la 36, per lavoro, impegni vari o anche per raggiungere luoghi di svago, prima della realizzazione di una terza corsia di marcia, basterebbe però non correre rischi su quella che è la strada più trafficata del nord Italia, oltre che la più pericolosa. Il rischio ad esempio di essere sepolti da calcinacci che cadono dalle volte delle gallerie, oppure di trovarsi in tunnel trasformati in laghi o cascate d'acqua,o di vedersi piombare addosso conducenti in contromano, piuttosto che restare bloccati per ore in coda. Intanto in settimana, da mercoledì, tra Fiumelatte di Varenna e Lierna chiude la Sp 72. Resterà chiusa tutti i giorni dalle 8.30 alle 17.30 per un mese, fino al 15 novembre, tranne nei week end e durante i festivi e appunto non durante le notti. La provinciale rivierasca è l'unica alternativa alla Statale 36 in Alto Lario in caso di problemi o blocchi stradali.