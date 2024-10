Galleria San Martino allagata, Statale 36 chiusa: “Non dirigetevi verso Lecco'”

Lecco, 11 ottobre 2024 – Statale 36 chiusa per allagamento in galleria. La Statale del lago di Como e dello Spluga è chiusa in entrambe le direzione perché la galleria San Martino si è allagata. Per chi Chi proviene da nord ed è diretto verso Milano è stata istituita l'uscita obbligatoria a Lecco Centro. Quanti provengono da sud e sono diretti verso Lecco e Colico invece devono uscire allo svincolo della SS 639 di Civate e Isella. Sul posto i tecnici di Anas stanno cercando di risolvere la situazione il prima possibile. Se possibile è però meglio lasciare la Superstrada agli svincoli precedenti per evitare di restare intrappolati in coda, come purtroppo è successo e sta succedendo a molti automobilisti.

Il sindaco di Lecco Mauro Gattitoni sui social ha postato un messaggio in cui spiega che in direzione Sondroo l'uscita consigliata è quella di Lecco Bione, mentre in direzione Milano quella di Pradello – Orsa Maggiore ad Abbadia Lariana. Altri pendolari dell'auto avvisano invece che sarebbe meglio proprio non entrare in Statale 36, deviando sulla Sp 72 nella zona dell'Alto Lago e di evitare di dirigersi verso Lecco se non strettamente necessario. La situazione è critica. Gli incolonnamenti da sud cominciano già a Molteno e da nord a Mandello del Lario, con file chilometriche. Paralizzata anche la ex Statale 36 in ingresso a Lecco fin da Calolziocorte e la viabilità cittadina.