Lecco, riaperta la Statale 36: ripristinata la circolazione in entrambi i sensi

Lecco, 12 ottobre 2024 – La Statale 36 è di nuovo aperta, in entrambe le direttrici. Nella prima serata di oggi, dopo che i vigili del fuoco hanno terminato di prosciugare l'acqua che ieri ha allagato la galleria San Martino della 36, i tecnici di Anas hanno ripristinato la circolazione anche in direzione nord, da Milano verso Lecco. Al momento è stata attivata solo una delle due corsie, mentre una resta temporaneamente ancora impraticabile. Già ieri era stata invece riaperta una parte della carreggiata sud, da Colico verso Milano, che poi nel pomeriggio di oggi è stata riaperta completamente.

L'emergenza quindi è terminata. Sono state 36 ore di delirio, sia per gli automobilisti e camionisti in viaggio sulla Statale, sia per i lecchesi e quanti abitano lungo i tragitti alternativi alla 36. Migliaia di macchine e mezzi pesanti si sono infatti riversati sulle provinciali e sulle strette strade dei paesi della zona, paralizzando l'intera provincia. Oggi pomeriggio inoltre sono state ulteriormente chiuse altre strade per il passaggio del Giro di Lombardia. “Un traffico senza precedenti che si è riversato dalla Statale, la più trafficata di Lombardia, sulla nostra rete urbana”, spiega il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, secondo cui, quanto accaduto “apre uno scenario preoccupante sulla reale tenuta di questa infrastruttura”. La Statale 36 sarà la Superstrada delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026: se quanto accaduto succedesse durante i Giochi a cinque cerchi in programma tra poco più di un anno, so tratterebbe di una figuraccia planetaria in diretta tv per la Lombardia.