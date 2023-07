Lecco e la serie B: nella notte i tifosi tappezzano la città di striscioni a poche ore dal verdetto Figc Uno è apparso anche sulla facciata del municipio, un altro addirittura a Milano, in via Rossellini, sede della Lega calcio. Domani il consiglio federale dovrà esprimersi sul ricorso presentato dalla società sulla mancata ammissione in Cadetteria