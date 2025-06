ResegUp 2025, Kibet e Conti firmano le vittorie e regalano un’edizione da record Il keniano ha tagliato il traguardo di piazza Garibaldi con il il tempo di 2h13’24”. Secondo il connazionale Machola, terzo il lecchese Rota. Tra le donne la milanese ha in 2h40’33” davanti a Desco e Bilora. In 1250 al via, tra cui il sindaco Gattinoni