La Statale 36 sarà “a posto” per le Olimpiadi? Il Governo rassicura: “Opere finite in tempo”

Lecco – È arrivata la risposta del Governo sulla “strada delle Olimpiadi", la Ss36 chiusa lo scorso 13 settembre per il crollo di alcuni calcinacci che si erano staccati dalla volta della galleria di Luzzeno, nel territorio di Mandello del Lario. “Questo distacco va a sommarsi a numerose altre fragilità e situazioni di pericolo che hanno comportato diverse chiusure negli ultimi anni nel tratto da Lecco a Colico – aveva denunciato l’onorevole Mauro Del Barba di Italia Viva attraverso un’interrogazione parlamentare –. La situazione più critica e di difficile risoluzione è indubbiamente quella rappresentata dalla galleria del Monte Piazzo”.

Quasi due mesi dopo a rispondergli ci ha pensato il Sottosegretario con delega alle Infrastrutture, Tullio Ferrante. "Per quanto concerne la sicurezza delle gallerie, Ansfisa (l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) ha comunicato che ha effettuato costanti ispezioni sulle due arterie, caratterizzate da elevato rischio idrogeologico. A seguito di tali controlli, la suddetta agenzia ha richiesto, a partire nello scorso luglio, al gestore di fornire una relazione sullo stato delle aree interessate dal dissesto, sulle procedure esistenti per la gestione del rischio idrogeologico e sull’adozione di modelli per la programmazione di interventi di mitigazioni – a breve e lungo termine – in particolare nei casi di criticità idrogeologiche ed idrauliche e di avverse condizioni meteorologiche”.

Anas ha provveduto a dare riscontro alla richiesta lo scorso 31 ottobre. "È stato comunicato un programma dettagliato di specifici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per le due strade, che saranno oggetto di vigilanza da parte di Ansfisa – prosegue Ferrante –. Gli interventi citati risultano tutti finanziati e i soggetti attuatori sono impegnati al fine di assicurare certezza nei tempi di esecuzione dei lavori e garantire l’avanzamento di tutte le opere sportive e infrastrutturali. Le opere perseguono l’obiettivo di incrementare gli standard di sicurezza a favore degli utenti, garantendo, altresì, la capacità di gestire l’aumento del traffico durante la manifestazione olimpica”.

Il Governo ha fatto il punto anche sullo stato di avanzamento degli altri cantieri legati ai Giochi che interessano la provincia di Lecco. "I lavori per l’adeguamento a tre corsie del ponte Manzoni a Lecco, per il consolidamento della galleria Monte Piazzo e per il potenziamento dello svincolo di intersezione tra la strada statale 36 e la strada provinciale 72 in località Piona risultano tutti consegnati e procedono nel rispetto del cronoprogramma. Per gli interventi per la messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, il Commissario straordinario ha approvato il progetto esecutivo lo scorso 16 ottobre e la consegna dei lavori è prevista nell’arco del corrente mese”. La società Infrastrutture Milano Cortina 2026 ha comunicato che è in corso la procedura di affidamento in appalto integrato per il completamento del percorso ciclabile Abbadia Lariana: l’esecuzione dei lavori è prevista tra aprile 2025 e ottobre 2026, in linea con il cronoprogramma. Per il potenziamento dello svincolo di Dervio, l’esecuzione è prevista tra giugno 2025 e febbraio 2027.