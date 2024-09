Lecco, crollo in galleria lungo la Statale 36: riapertura prevista entro il pomeriggio

Lecco, 13 settembre 2024 – Riapre entro il primo pomeriggio di oggi la Statale 36, al momento chiusa per un crollo in una galleria. La Statale del lago di Como attualmente è chiusa in direzione sud, da Colico verso Lecco e Milano, a partire dallo svincolo di Bellano: automobilisti e camionisti vengono deviati sulla SS 754 Bellano – Parlasco verso la Valsassina, per poi ridiscendere verso Lecco, allungando il giro di parecchi chilometri, ma soprattutto di molto tempo.

I calcinacci crollati nella galleria della Statale 36 tra Lierna e Mandello (Daniele De Salvo)

È chiusa infatti anche la Sp 72, l'unica alternativa diretta, bloccata da una frana tra Perledo e Varenna. Pure la Sp 72 rivierasca verrà comunque riaperta nel pomeriggio, intorno alle 15, proprio per fronteggiare l'emergenza viabilistica.

Il crollo nel tunnel della Statale 36 si è verificato nella prima mattina di oggi, 13 settembre, nella galleria Somana, tra Mandello del Lario, dove sono in corso il Motoraduno internazionale di Mandello e il Moto Guzzi Open House, e Liera, in centro lago. Dalla volta si sono staccati dei calcinacci, probabilmente a causa di infiltrazioni d'acqua, che hanno divelto i rivestimenti delle pareti e sono piombati sulla carreggiata. Fortunatamente non ci sono stati feriti, perché i detriti non hanno colpito nessuno.

La Statale 36 sarà la Superstrada della Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026, che si svolgeranno pure in Valtellina. La doppia chiusura della SS 36 e della Sp 72 sta provocando parecchi problemi, sia a chi si deve spostare lungo il lago, sia ai residenti dei paesi rivieraschi e della Valsassina, assediati da un lungo serpentone di macchine e mezzi pesanti. “ll vicepremier e ministro Matteo Salvini ha chiesto aggiornamenti costanti a proposito della galleria Luzzeno sulla strada statale 36 – comunicano intanto dal Ministero di Infrastrutture e Trasporti -. Dopo la caduta di calcinacci, la carreggiata in direzione Milano sarà riaperta entro il primo pomeriggio”.