Mandello del Lario, la galleria Luzzeno resta chiusa di notte in direzione Milano

Mandello del Lario (Lecco), 14 settembre 2024 – Dopo il crollo in galleria, la Statale 36 è di nuovo aperta, ma a una sola corsia e solo di giorno. Di notte (dalle 22 alle 5 del mattino) invece resta chiusa. In seguito al crollo che ieri mattina si è verificato nella canna sud verso Lecco e Milano della galleria Luzzeno della Statale 36 all'altezza di Mandello, sono in corso i lavori di ripristino del tunnel e di messa in sicurezza.

Si sono staccate alcune canaline in lamiera grecata per la raccolta delle infiltrazioni. Staccandosi, hanno divelto anche alcuni blocchi in cemento, calcinacci e intonaco, che sono finiti in carreggiata. I tecnici di Anas, dopo aver individuato il problema e aver accertato che non sussistono pericoli, stanno rimettendo tutto a posto. Per poter svolgere l'intervento in sicurezza, la corsia di sorpasso all'interno della galleria è chiusa e si viaggia quindi solo su una corsia.

Di sera e notte invece è prevista la chiusura dell'intera tratta, dalle 22 fino alle 5 di mattina, dallo svincolo di Bellano fino ad Abbadia Lariana. Le chiusure notturne sulla Superstrada delle Olimpiadi invernali di Milano - Cortina 2026 proseguiranno fino a lunedì mattina. Il traffico verrà deviato sulla Sp 72, la provinciale rivierasca che costeggia tutta la sponda orientale del lago di Como.