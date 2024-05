Statale 36, incidente in galleria per l'aquaplaning: ferito 21enne che tornava dal lavoro

Abbadia Lariana (Lecco), 2 maggio 2024 – Incidente nella notte in una galleria della Statale 36. Un ragazzo di 21 anni di Cavenago Brianza alla guida di una Fiat 500 si è schiantato contro la parete del tunnel che stava percorrendo. L'incidente è successo nella galleria Borbino, all'altezza di Abbadia Lariana, in direzione sud, verso Lecco. Il 21enne stava tornando a casa finito il turno di lavoro a Sondrio. Ha perso il controllo dell'utilitaria a causa dell'aquaplaning per una pozza d'acqua sull'asfalto della Superstrada.

E' stato soccorso dai soccorritori volontari del Soccorso bellanese. Nonostante la macchina distrurra, lui è riuscito ad uscire dalla 500 sulle proprie gambe. Ha riportato un trauma lombare. Dopo la prima assistenza, i soccorritori lo hanno stabilizzato, condizionato e trasferito in ambulanza all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale per i rilievi dell'incidente e per evitare che se ne verificassero altri, insieme ai tecnici di Anas per ripristinare le condiziono di percorribilità in sicurezza della Statale 36.