Incendio sulla Statale 36, furgone a fuoco all’altezza di Costa Masnaga: chiusa la Milano-Lecco

Costa Masnaga (Lecco), 15 giugno 2024 – Furgone in fiamme e traffico bloccato sulla Statale 36 all’altezza dello svincolo di Costa Masnaga Est, sulla Superstrada Milano-Lecco. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, quando un vecchio furgone ha iniziato a prendere improvvisamente fuoco. L’autista è riuscito ad accostare a bordo strada e scappare fuori dall'abitacolo, prima che l’abitacolo venisse invaso dal fumo e dalle fiamme.

Per spegnere l’incendio, probabilmente causato da un guasto meccanico o da un cortocircuito, sono stati mobilitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco con una autopompa. Nessuno è rimasto ferito.

Per sedare il rogo in sicurezza ed evitare che si propagasse magari a qualche altro mezzo in transito la Statale è stata però temporaneamente chiusa al transito, con rallentamenti e incolonnamenti. La situazione in serata è poi tornata lentamente alla normalità. Negli stessi minuti, un automobilista di 22 anni ha avuto un incidente nella zona di Isella a Civate. Le sue condizioni inizialmente sembravano molto gravi, poi, fortunatamente, si sono rivelate molto meno drastiche.