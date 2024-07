Statale 36, week end da bollino rosso per l’esodo estivo: cantieri rimossi e chiusure notturne sospese

Lecco – Asfalto rovente, per il caldo, e, soprattutto per il traffico. Lo sarà oggi e domani quello della Statale 36 del lago di Como e del passo dello Spluga per il primo grande esodo estivo verso il lago di Como, la Valsassina e la Valtellina.

A mettere in guardia sono i vertici di Anas, che gestiscono l’importante arteria di collegamento tra l’hinterland di Milano e le porte di Sondrio, passando per le province di Monza, Como e Lecco. "Lungo la nostra per l’ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento – spiegano da Anas -. Si prevede bollino rosso nella mattinata di sabato e domenica 28 luglio, con spostamenti in crescita per le prime partenze e soprattutto per week end brevi verso le località di villeggiatura: sabato mattina dai grandi centri urbani e viceversa, domenica pomeriggio verso le grandi città".

Tutti i cantieri per lavori non urgenti verranno rimossi. Alcuni però risultano inamovibili e quindi resteranno, tra cui un restringimento della carreggiata all’altezza di Bellano. Gli interventi che prevedono chiusure notturne, sono stati invece sospesi, come di solito succede durante i week-end. "Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti nonostante i grandi flussi di traffico – spiega l’ad Anas Aldo Isi - È operativo, come previsto dal nostro piano esodo, il presidio delle squadre Anas h24 per monitorare la rete stradale e intervenire subito in caso di emergenza". In campo, anzi in strada, ci sono anche gli agenti della Polstrada e gli operatori delle forze dell’ordine del territorio. In caso di emergenza che potrebbero comportare lunghi incolonnamenti, come incidenti gravi o chiusure per dissesti, agli automobilisti verranno distribuiti acqua e generi di conforto.