Sottopasso “frena“ imprese, sui banchi del Consiglio regionale

Approda in Regione la questione del sottopasso ferroviario del polo industriale di Lierna, tra via Ducale e via Leopardi, dove i camion e i mezzi in transito subiscono danni a causa di un tombotto per lo scolo dell’acqua. Da anni gli imprenditori si lamentano, ma finora nessuno è riuscito a trovare la giusta soluzione.

"Regione Lombardia ha investito i fondi per la ripresa economica post Covid, per poter risolvere una precedente situazione e agevolare le aziende che rimangono in loco - spiega il consigliere regionale del Pd, Gian Mario Fragomeli (foto) - Eppure, a giudicare dalla mancanza d’interventi del Comune e di altre istituzioni, sembra proprio che i disagi provocati dal nuovo tombotto di Lierna non siano una priorità. E intanto gli incidenti continuano".

La questione è finita anche sul tavolo dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi. "Gli ho scritto una lettera, allegando una richiesta degli imprenditori liernesi, in cui spiego tutto e l’ho pure sollecitato. Ma finora, il silenzio" prosegue Fragomeli. Il problema in via Leopardi è legato all’innalzamento della sede stradale.