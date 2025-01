Lecco, due escursionisti bloccati nel canalone innevato: salvati in Grignetta

Lecco, 11 gennaio 2025 – Due escursionisti sono rimasti bloccati in un canalone innevato in Grignetta. Non riuscivano più né a progredire, né a tornare indietro. Li hanno recuperati e salvati i vigili del fuoco con il loro elicottero. L'allerta è scattata in mattinata alle 10. I due, una ragazza e un ragazzo, sono rimasti incrodati a 1.700 metri di quota, nel canale Pagani, un canale non proibitivo ma comunque abbastanza impegnativo di 350 metri di dislivello, con una forte pendenza. Non erano a rischio sanitario, ma dovevano essere recuperati in fretta, prima che lo diventassero.

Da terra si sono messi in marcia io soccorritori della squadra Saf specialisti in interventi speleo alpini fluviale, mentre dal cielo sono entrati in azione i Draghi lombardi del Reparto volo dei vigili del fuoco decollati da Malpensa. Una volta individuati, i vigili del fuoco hanno dovuto effettuare una lunga verricellata per raggiungerli, metterli in sicurezza, e poi trasferirli a bordo dell'elicottero uno per uno. Una volta tratti i salvo, i due sono stati trasferiti in un luogo sicuro. La missione di salvataggio è durata oltre un'ora e mezza.