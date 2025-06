Lecco, donne incinte e neonati in emergenza: soccorsi più veloci con l'elicottero

Lecco, 16 giugno 2025 - I soccorritori arrivano in elicottero per le donne incinta e i neonati in situazioni di emergenza. Dal Pirellone è giunto il via libera all'avvio della sperimentazione organizzativa dell'utilizzo dell'elisoccorso per il Servizio di trasporto assistito materno.

La sperimentazione

Lo Stam, questo l'acronimo del servizio, è un progetto innovativo per garantire ancora più sicurezza e l’efficienza negli interventi di emergenza materna nelle aree più difficili da raggiungere, come quelle montane e periferiche.

La sperimentazione, della durata di 24 mesi, coinvolgerà i presidi sanitari delle Asst di Lecco, Valtellina e Alto Lario. Gli specialisti dell'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, dove tra l'altro è attiva la Tin, la Terapia intensiva neonatale, fungeranno da centro di riferimento (Hub), perché dispongono di una elisuperficie operativa 24 ore su 24, mentre gli ospedali di Sondrio e Sondalo saranno i centri Spoke, ovvero le strutture secondarie che fanno riferimento a una rete più ampia.

Il pronto soccorso dell'ospedale Manzoni a Lecco (Cardini)

Interventi d'emergenza più rapidi

Questo sistema garantirà trasferimenti rapidi e sicuri di pazienti e neonati. In situazioni di urgenza e in aree geograficamente remote, l’utilizzo dell’elicottero permetterà di ridurre i tempi di trasferimento, garantendo interventi tempestivi e appropriati.

Per supportare l’operatività del servizio, all’Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) di Lecco verranno assegnate due nuove ostetriche. Inoltre, da Areu, Agenzia regionale per l'emergenza e urgenza a cui fanno capo gli operatori delle eliambulanze, e dalle Asst coinvolte redigeranno relazioni di monitoraggio durante i due anni di test e al termine della sperimentazione, per consentire di valutarne l’efficacia e, in caso di esito positivo, estenderne l’uso su scala più ampia.